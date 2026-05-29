Айтишники признаны самыми организованными и новаторскими специалистами в России

Айтишники оказались самыми организованными и открытыми к новому россиянами
Дейтинг-сервис Twinby и соцсеть для нетворкинга от hh.ru «Сетка» провели совместное исследование и выяснили, какой характер отличает специалистов из разных областей. Аналитики изучили более 25 тысяч анкет пользователей дейтингового приложения по профессиям из всех регионов России.

Вне зависимости от профессии более половины участников оказались открыты к новому опыту, ответственны, доброжелательны, эмоционально сдержанны и склонны к экстраверсии. Однако различия между профессиями проявились в степени выраженности этих качеств.

Наиболее успешной комбинацией качеств обладают айтишники — именно они чаще всего одновременно проявляют и энтузиазм, и организованность.

Главными энтузиастами оказались представители творческой индустрии (90%) и маркетинга (89%). Топ-3 по этому качеству замыкают специалисты из сферы IT — среди них открыты к новому 87%.

Напротив, более склонными к консерватизму оказались финансисты и педагоги. Если у других специалистов консервативность наблюдается менее чем в 10% случаев, то у финансистов она встречается в 17%, а у педагогов — в 21%.

Представители сферы образования (28%) и финансов (20%) оказались самыми неорганизованными среди специалистов. Высокий уровень организованности наиболее присущ работникам из IT (79%), инженерии (78%) и менеджмента (75%).

Самые экспрессивные специалисты работают в искусстве (33,2%), бьюти-индустрии (28,5%) и дизайне (25,8%). Наименее эмоциональными оказались предприниматели (76%), инженеры (73%) и сотрудники транспортных и авиакомпаний (72%).

Несмотря на сдержанность в эмоциях, предприниматели оказались одними из наиболее экстравертных работников — среди них любят находиться в обществе более 81%. Наравне с ними самыми общительными оказались деятели искусства (83%) и маркетологи (82%).

