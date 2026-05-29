Айтишники признаны самыми организованными и новаторскими специалистами в России

Дейтинг-сервис Twinby и соцсеть для нетворкинга от hh.ru «Сетка» провели совместное исследование и выяснили, какой характер отличает специалистов из разных областей. Аналитики изучили более 25 тысяч анкет пользователей дейтингового приложения по профессиям из всех регионов России.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Вне зависимости от профессии более половины участников оказались открыты к новому опыту, ответственны, доброжелательны, эмоционально сдержанны и склонны к экстраверсии. Однако различия между профессиями проявились в степени выраженности этих качеств.

Наиболее успешной комбинацией качеств обладают айтишники — именно они чаще всего одновременно проявляют и энтузиазм, и организованность.

Главными энтузиастами оказались представители творческой индустрии (90%) и маркетинга (89%). Топ-3 по этому качеству замыкают специалисты из сферы IT — среди них открыты к новому 87%.

Напротив, более склонными к консерватизму оказались финансисты и педагоги. Если у других специалистов консервативность наблюдается менее чем в 10% случаев, то у финансистов она встречается в 17%, а у педагогов — в 21%.

Представители сферы образования (28%) и финансов (20%) оказались самыми неорганизованными среди специалистов. Высокий уровень организованности наиболее присущ работникам из IT (79%), инженерии (78%) и менеджмента (75%).

Самые экспрессивные специалисты работают в искусстве (33,2%), бьюти-индустрии (28,5%) и дизайне (25,8%). Наименее эмоциональными оказались предприниматели (76%), инженеры (73%) и сотрудники транспортных и авиакомпаний (72%).

Несмотря на сдержанность в эмоциях, предприниматели оказались одними из наиболее экстравертных работников — среди них любят находиться в обществе более 81%. Наравне с ними самыми общительными оказались деятели искусства (83%) и маркетологи (82%).

