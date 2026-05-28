Пьяный россиянин из-за ссоры забил приятеля палкой

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Северского района, который во время ссоры забил палкой своего знакомого. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

Инцидент произошел 25 мая, пьяный обвиняемый пришел в гости к своему приятелю. Между мужчинами началась ссора, в ходе конфликта гость схватил палку и несколько раз ударил ею потерпевшего по голове. Очевидец произошедшего вызвал бригаду скорой помощи и полицию, но спасти избитого мужчину не удалось.

На допросе обвиняемый признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего, возбуждено уголовное дело.

До этого мужчина сбросил приятеля с моста в Петербурге и получил срок. Обвиняемый был пьян и поссорился с приятелем, он схватил друга и перебросил через гранитное ограждение на проезжую часть набережной Кутузова. Потерпевший получил тяжелые травмы и был доставлен в Мариинскую больницу, где ему оказали квалифицированную помощь.

Ранее в Краснодаре двое мужчин избили девушку на улице из-за замечания.