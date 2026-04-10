В Самаре акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию полета человека в космос

Первые высадки деревьев эколого-патриотической акции «Сад памяти» в Самарской области в этом году приурочены к знаменательной дате – 65-летию первого полета человека в космос, сообщили организаторы.

Самара является одним из ключевых ракетно-космических центров России. В ходе «Недели космоса» город стал флагманской площадкой акции, объединив память о героях войны и триумфе отечественной космонавтики. Память об этом будет увековечена зелеными насаждениями – сегодня в Красноярском лесничестве высадили 38 500 саженцев сосны.

В советском Куйбышеве, прежнее название Самары, создали первую в мире межконтинентальная баллистическую ракету Р-7. На ее базе была произведена ракета-носитель, которая в 1961 году доставила Юрия Гагарина в космос. Корабль «Восток», на нем летел первый космонавт, тоже частично собирали в Куйбышеве.

«65 лет назад Юрий Гагарин открыл новую эру человечества. Но этот триумф стал возможен благодаря Победе 1945 года. Самара, где ковался ракетный щит страны, – идеальное место, чтобы соединить эти две великие даты. Каждое дерево в «Саду памяти» – это благодарность и героям войны, и тем, кто прокладывал путь к звездам», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего в регионе запланировано более 50 мероприятий. В рамках седьмого сезона акции «Сад памяти» в Самарской области высадят более 150 тысяч деревьев.

