Семилетнюю девочку, бродившую по улице ночью, нашли в Кирове

В Кирове полицейские нашли семилетнюю девочку, гулявшую по улице ночью

В Кирове изъяли из семьи семилетнюю девочку, которую они нашли гуляющей по улице в четыре часа утра без сопровождения взрослых. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кировской области.

Во время патрулирования улицы Щорса инспекторы ДПС заметили маленькую плачущую девочку. Полицейские остановились, успокоили ребенка и установили её личность. Первым делом они повезли несовершеннолетнюю домой, но дверь квартиры никто не открыл, родителей по неизвестной причине на месте не оказалось.

Девочку передали сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних и поместили в реабилитационный центр. В отношении матери возбуждено административное дело за неисполнение родительских обязанностей.

