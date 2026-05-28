Курганец получил 13 лет колонии за развращение девочки-подростка

Курганской области Звериноголовский районный суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности в отношении девочки-подростка. Об этом сообщает URA.ru.

По данным суда, обвиняемый свершил более 20 преступлений в отношении девочки-подростка, а также вовлек ее в распитие спиртных напитков. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого 61-летняя учительница совратила ученика и получила срок 18 лет. В течение месяца американка встречалась с подростком, которому было 15 лет. Она совершала в отношении несовершеннолетнего действия сексуального характера. Когда о произошедшем стало известно, подросток сначала солгал сотрудникам правоохранительных органов, но вскоре решил рассказать правду.

Ранее учительница совратила школьника и отправляла ему непристойные фото.