В московском стрелковом клубе произошло новое самоубийство

Клиент покончил жизнь самоубийством в тире в центре Москвы. Два года назад там же произошел аналогичный инцидент, пишет Telegram-канал «112».

«По данным 112, инцидент произошел на Марксистской улице», — сказано в посте.

По информации журналистов, мужчина якобы имел психическое заболевание.

Ведомства пока не комментировали случившееся.

Как пишет канал, в 2023 году в этом же стрелковом клубе произошло аналогичное происшествие. Тогда молодой человек скончался до приезда врачей.

В мае текущего года в Забайкальском крае 38-летний мужчина во время ссоры расправился с 34-летней супругой, а затем свел счеты с жизнью. Инцидент произошел в Чите. В одной из квартир многоэтажного дома обнаружили тела супругов. По версии следствия, между мужем и женой произошел конфликт, в ходе которого мужчина расправился с возлюбленной. После этого он свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело.

Ранее обманутый муж расправился с любовником жены с помощью огнемета.