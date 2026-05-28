Россиянин пытался сжечь бывшую и получил 9,5 лет колонии

В Тверской области осудили мужчину, который пытался сжечь бывшую девушку вместе с ее семьей. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 17 августа 2025 года. Нетрезвый обвиняемый, из-за ревности к бывшей возлюбленной, нашел в гараже знакомого канистру с горюче-смазочным материалом и перелил жидкость в две стеклянные бутылки, и с коктейлем Молотова отправился к дому бывшей.

Обвиняемый забросал зажигательной смесью окна и балкон квартиры, в которой в этот момент находилась семья девушки., но возгорания не произошло. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9,5 лет лет лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

