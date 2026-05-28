Червя вытащили из глаза россиянки после укуса комара

В Орловской области офтальмологи извлекли из глаза местной жительницы червя, который поселился там после укуса комара. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Пациентка обратилась к врачу с жалобами на покраснение, зуд и ощущение инородного тела в глазу. Сначала женщина думала, что это обычное воспаление, но при осмотре специалист обнаружил под веком паразита, червя удалили под местной анестезией.

Орловчанке был поставлен диагноз — дирофиляриоз, заражение происходит после укуса инфицированного комара, черви чаще всего появляются в области глаз, иногда в легких. В группе риска находятся рыбаки, охотники и люди, которые часто бывают рядом с болотами и водоемами.

До этого врачи вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение. Оказалось, что мужчина раньше иногда ловил диких змей на природе, вскрывал им животы, вынимал желчный пузырь и проглатывал его сырым.

Ранее у мужчины завелись в мозгу черви из-за любви к бекону.