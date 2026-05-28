Проект нового НЦ «Россия» объединит культурные, образовательные и деловые пространства

Проект нового здания Национального центра «Россия» впервые представили на XXXI Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна «Арх Москва». Об этом сообщила пресс-служба центра.

Как рассказала заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации Национального центра «Россия» Ксения Майер, новый Национальный центр «Россия» станет «архитектурным событием мирового масштаба».

По ее словам, проект реализуется в сложных инженерно-геологических условиях: глубина котлована составляет 15 метров, а строительная площадка располагается над шестью действующими тоннелями трех линий метро.

Для создания крыши здания, добавила Майер, привлечены несколько проектных институтов и специализированных организаций.

Она также отметила, что пространства центра будут трансформируемыми, что позволит одновременно проводить более пяти мероприятий. В частности, партер конгрессно-концертного зала можно будет преобразовать в плоское пространство за 15 минут.

Кроме того, в Национальном центре внедрят систему цифрового паспорта посетителя. С ее помощью гости смогут в режиме онлайн отслеживать афишу мероприятий, видеть загруженность функциональных зон, выстраивать тематические маршруты и пользоваться встроенным онлайн-переводчиком для прослушивания международных спикеров.

«Мы стремимся создать пространства, вызывающие гордость за страну, комфортные, удобные и, безусловно, технологичные», — подчеркнула Майер.

Сообщается, что архитектурная концепция здания основана на образе «летящего покрова» — динамичной плоскости, парящей над землей. Этот образ символизирует устремленность в будущее и одновременно отражает многообразие России.

Согласно проекту, Национальный центр «Россия» займет более 205 тыс. кв. м и сможет одновременно принимать до 19-20 тыс. посетителей. Пространство объединит деловые, культурные, образовательные и досуговые функции.