Полиция в США ищет владельца «гигантской жуткой» марионетки

Полиция в США разыскивает владельца «гигантской жуткой» марионетки, которую кто-то принес прямо в участок, пишет UPI.

Инцидент произошел в городе Стоунхэм, штат Массачусетс. Полицейские опубликовали фото гигантской марионетки с рыжими волосами, пустыми глазницами и костюмом клоуна.

«Если это ваша кукла — или вы узнаете ее по своим кошмарам — свяжитесь с нами для получения», — пошутили офицеры в соцсетях.

Пост быстро стал вирусным, однако пока настоящий владелец» жуткой» марионетки так и не объявился.

Ранее в США внезапно умер исследователь мистики в туре с куклой Аннабель. Он выступал в роли исследователя паранормальных явлений в программе «Самые населенные призраками места» на канале Travel Channel, а также был продюсером ряда других шоу, включая «28 дней с привидениями» на Netflix.