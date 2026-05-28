В Бангладеш 6 младенцев умерли из-за отключившегося во время жары кондиционера в больнице

В Бангладеш шесть младенцев умерли после того, как в больнице выключился кондиционер во время сильной жары, пишет .

Все дети находились в послеродовом отделении и были в возрасте от одного до трех дней. По данным местных властей, ночью в отделении перестала работать система кондиционирования. Температура воздуха в городе в это время достигала около 32 градусов, а внутри помещения, по словам чиновников, стояла «удушающая жара».

Власти начали расследование причин случившегося. Следователи проверяют возможную неисправность кондиционеров и другого электрооборудования. Представители больницы заявили, что пока рано делать окончательные выводы о причине смерти детей, но они готовы сотрудничать со следствием.

