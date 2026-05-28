Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Бангладеш 6 младенцев умерли из-за отключившегося во время жары кондиционера в больнице

Independent: 6 младенцев в Бангладеш умерли из-за сломавшегося в жару кондиционера
Shutterstock/FOTODOM

В Бангладеш шесть младенцев умерли после того, как в больнице выключился кондиционер во время сильной жары, пишет .

Все дети находились в послеродовом отделении и были в возрасте от одного до трех дней. По данным местных властей, ночью в отделении перестала работать система кондиционирования. Температура воздуха в городе в это время достигала около 32 градусов, а внутри помещения, по словам чиновников, стояла «удушающая жара».

Власти начали расследование причин случившегося. Следователи проверяют возможную неисправность кондиционеров и другого электрооборудования. Представители больницы заявили, что пока рано делать окончательные выводы о причине смерти детей, но они готовы сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что в африканской стране прогнозируют самую сильную в истории засуху.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!