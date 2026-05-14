В африканской стране прогнозируют самую сильную в истории засуху, пишет Independent.

Эксперты называют 2026 год самым тяжелым годом для Сомали в плане засухе за всю историю наблюдений. Как рассказал 70-летний Абди Ахмед Фарах, из-за засухи он потерял почти всех своих коз: из 680 осталось лишь 110. Его семья питается один раз в день рисом с сахаром и маслом, а трехнедельный ребенок получает лишь редкие капли грудного молока. В деревне Усгуре, где проживает 700 семей, магазины закрылись, а мешок муки подорожал на треть — до $40.

ЮНИСЕФ прогнозирует, что почти полмиллиона детей могут столкнуться с тяжелым острым недоеданием — это больше, чем во время засух 2011 и 2022 годов. В больницах Cомали закончилось терапевтическое молоко, медсестры используют коровье молоко. СМИ отмечают четырехлетнюю девочку Фархию, которая весит всего 7,5 кг. Из-за недобора веса ее глаза впали, под кожей проступают кости.

«Я не знаю, на что надеяться», — сказала мать девочки Наджма.

