Мальчику с синдромом Туретта запретили сесть в самолет после крика «бомба»

Mirror: школьника с синдромом Туретта не пустили на рейс из-за крика «бомба»

В Англии 13-летнему подростку с синдромом Туретта запретили посадку на рейс British Airways после того, как во время тика он выкрикнул слово «бомба», пишет Mirror.

Инцидент произошел в аэропорту Гатвик перед вылетом семьи в испанский Аликанте. По словам отца мальчика, его сын Мэйсон страдает синдромом Туретта — неврологическим расстройством, вызывающим непроизвольные движения и выкрики.

Семья заранее предупредила авиакомпанию о диагнозе подростка, однако у выхода на посадку мальчик начал сильно нервничать, и его тики усилились. После того как подросток выкрикнул слово «бомба», сотрудники авиакомпании вызвали вооруженную полицию и отказали всей семье в посадке.

Отец ребенка рассказал, что Мэйсон после случившегося рыдал на полу. По словам семьи, позже им пришлось потратить еще около £2400 на новые билеты другой авиакомпанией.

Родители подростка считают, что персонал аэропорта и авиакомпаний должен проходить специальную подготовку по работе с пассажирами с синдромом Туретта и другими невидимыми особенностями здоровья.

В British Airways заявили, что ситуация была «сложной и тревожной», а решение не допускать группу на рейс приняли «из-за совокупности факторов».

