Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В День России на исторических и промышленных площадках страны зазвучит академическая музыка

Всероссийский марафон «Кантата. Россия» пройдет 12 июня в 15 регионах РФ
Пресс-служба фестиваля «Кантата»

В День России в 15 регионах страны и Москве пройдет Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Гостями мероприятия станут 20 тыс. зрителей. Проект реализуется в рамках фестиваля классической музыки «Кантата» и станет одним из крупнейших событий года в сфере академического искусства, сообщили организаторы.

Уточняется, что в этом году к марафону присоединились Москва, Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Череповец, Курск, Новороссийск, Йошкар-Ола, Рязань, Ростов Великий, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Чебоксары и Карелия.

Концерты состоятся на знаковых исторических, культурных и промышленных площадках. В частности, классическая музыка зазвучит в Астраханском и Рязанском кремлях, на Соборной площади Ростова Великого, Комсомольской площади Хабаровска и Красной площади Чебоксар.

Впервые площадкой марафона станет металлургический комбинат в Череповце, где декорациями для концерта станут доменные печи.

«Ключевая идея марафона «Кантата. Россия» — продвижение академического искусства и создание прочной связи поколений через богатое наследие страны. Для нас важно, что 12 июня страна звучит единым симфоническим голосом от Калининграда до Дальнего Востока», — отметил начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель наблюдательного совета фестиваля «Кантата» Сергей Новиков.

Центральным событием марафона станет концерт в Национальном центре «Россия» в Москве с участием дирижера Юрия Башмета. По словам музыканта, программа будет выстроена как «путешествие по русской культуре от Глинки до Свиридова».

В региональных концертах примут участие симфонические оркестры, хоровые коллективы, солисты и дирижеры из разных субъектов страны. В частности, в Астрахани выступят симфонический оркестр и хор Астраханского государственного театра оперы и балета под управлением Валерия Воронина.

Согласно данным опроса Аналитического центра ВЦИОМ, за последний год каждый десятый россиянин посещал концерты классической музыки, а среди молодежи 18–35 лет этот показатель достигает 16%. Глава центра Валерий Федоров отметил рост интереса к академическому искусству и востребованность просветительских культурных проектов.

Генеральный продюсер фестиваля «Кантата» Андрей Борисов подчеркнул, что проект стал одним из наиболее масштабных событий в сфере академической музыки в России. По его словам, важной особенностью марафона является выход классической музыки за пределы концертных залов.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!