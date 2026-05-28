В День России на исторических и промышленных площадках страны зазвучит академическая музыка

В День России в 15 регионах страны и Москве пройдет Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Гостями мероприятия станут 20 тыс. зрителей. Проект реализуется в рамках фестиваля классической музыки «Кантата» и станет одним из крупнейших событий года в сфере академического искусства, сообщили организаторы.

Уточняется, что в этом году к марафону присоединились Москва, Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Череповец, Курск, Новороссийск, Йошкар-Ола, Рязань, Ростов Великий, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Чебоксары и Карелия.

Концерты состоятся на знаковых исторических, культурных и промышленных площадках. В частности, классическая музыка зазвучит в Астраханском и Рязанском кремлях, на Соборной площади Ростова Великого, Комсомольской площади Хабаровска и Красной площади Чебоксар.

Впервые площадкой марафона станет металлургический комбинат в Череповце, где декорациями для концерта станут доменные печи.

«Ключевая идея марафона «Кантата. Россия» — продвижение академического искусства и создание прочной связи поколений через богатое наследие страны. Для нас важно, что 12 июня страна звучит единым симфоническим голосом от Калининграда до Дальнего Востока», — отметил начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель наблюдательного совета фестиваля «Кантата» Сергей Новиков.

Центральным событием марафона станет концерт в Национальном центре «Россия» в Москве с участием дирижера Юрия Башмета. По словам музыканта, программа будет выстроена как «путешествие по русской культуре от Глинки до Свиридова».

В региональных концертах примут участие симфонические оркестры, хоровые коллективы, солисты и дирижеры из разных субъектов страны. В частности, в Астрахани выступят симфонический оркестр и хор Астраханского государственного театра оперы и балета под управлением Валерия Воронина.

Согласно данным опроса Аналитического центра ВЦИОМ, за последний год каждый десятый россиянин посещал концерты классической музыки, а среди молодежи 18–35 лет этот показатель достигает 16%. Глава центра Валерий Федоров отметил рост интереса к академическому искусству и востребованность просветительских культурных проектов.

Генеральный продюсер фестиваля «Кантата» Андрей Борисов подчеркнул, что проект стал одним из наиболее масштабных событий в сфере академической музыки в России. По его словам, важной особенностью марафона является выход классической музыки за пределы концертных залов.