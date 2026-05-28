Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог раскрыл, как привести мысли в порядок за пять минут

Психолог Ланг: техника якорь помогает быстро успокоиться
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Психолог Сергей Ланг в интервью «Радио 1» поделился способом быстрого снятия стресса в условиях напряженного графика и постоянных дедлайнов.

Техника «якорь», по его словам, занимает всего 5 минут, за которые приводит в тонус и настраивает на работу.

«Закройте глаза, вспомните самое яркое событие, которое приносило вам радость. Проживая его, сильно сожмите кулаки. Вы сделаете «якорение». Потом, когда на работе станет грустно или тяжело, просто сожмите кулаки — и эмоционально вернетесь в ту приятную ситуацию», — объяснил эксперт.

В будни, особенно сразу после выхода из отпуска, он посоветовал чаще слушать своего «внутреннего ребенка» и разрешать себе маленькие радости, например, пазлы, рисование или прогулки, чтобы усталость не копилась.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что для самостоятельной работы с тревожными мыслями подойдут такие технологии, как когнитивная реструктуризация, техника заземления, дыхание по квадрату, прогрессивная мышечная релаксация.

Ранее психолог ответила, может ли спорт вылечить депрессию.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!