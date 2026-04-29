Россиянам рассказали, какие салатные заправки работают против фигуры и желудка

Соус с маслом, майонезом или жирной сметаной превращает диетический овощной салат в калорийную массу, которая вредит не только фигуре, но и желудку. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Салат с листьями, огурцом, помидором и куриной грудкой действительно может быть легкой едой. Проблема не в овощах. Проблема в том, что человек заливает в тарелку две, три, иногда четыре столовые ложки соуса и превращает нормальный обед в калорийную ловушку. Самый коварный пример это соус Цезарь. Звучит ресторанно, не как фастфуд, но базой обычно идут масло, сыр, желток или майонез. Две столовые ложки дают около 155 ккал, и почти все это жир. Ранч ведет себя так же. Сливочно-майонезная основа цепляется к листьям, и человек съедает больше, чем думает. Две столовые ложки ранча — это около 129 ккал, 13 г жира и 270 мг натрия. Медово-горчичный соус обманывает названием. Слово мед звучит натурально, горчица диетично, в реальности это смесь масла, сахара и горчицы, и 100 грамм такого соуса могут давать около 320 ккал», — пояснил Брабечан.

Он также обратил внимание на состав соусов тартар, блючиз, на бальзамический уксус, соевые и сладко-острые заправки. Почти все они очень калорийны и вредны для желудка.

«Тартар воспринимают как соус к рыбе, хотя по факту это майонез плюс соленые огурцы и кислота. В жирных вариантах 100 грамм доходят до 516 ккал. Сырные заправки и блючиз кажутся белковой едой, хотя белка там мало, а жира много, около 130 ккал на ту же порцию. Французская заправка яркая и кисло-сладкая, по составу это масло с сахаром и солью, около 146 ккал на две столовые ложки. Бальзамический уксус сам по себе не проблема. Проблема начинается, когда его смешивают с маслом и сладким крем-бальзамиком. Греческий салат часто хвалят, фета и оливки уже дают жирность, щедрая струя масла сверху делает тарелку тяжелее, чем человек предполагает. Соевые и сладко-острые заправки калорийно скромнее, зато бьют по натрию, кислоте и остроте. У людей с изжогой или рефлюксом такие соусы провоцируют тяжесть и жжение», — отметил Брабечан.

По его словам, чем короче состав заправки, тем лучше. Чайная ложка оливкового масла, лимонный сок, зелень, греческий йогурт с укропом и щепоткой соли работают на фигуру, а сложносочиненные заливки чаще работают против нее, заключил тренер.

