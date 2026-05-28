В России представили кофейные наборы к ЧМ-2026

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и компания «Сварщица Екатерина» (The Welder Catherine) представили лимитированные кофейные наборы, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

По словам главного редактора «Чемпионата» Вячеслава Опахина, представленные наборы показывают, как медиаплатформа и производитель могут вместе создавать продукты, которые усиливают эмоциональную связь с предстоящим событием.

«Чемпионат мира в этом году состоится в США, Канаде и Мексике, так что в России в разных регионах игры будут проходить ночью или рано утром. Поэтому в 2026 году настоящий футбольный напиток – это кофе», — сказал он.

Также руководитель отдела маркетинга компании The Welder Catherine Сергей Митрофанов рассказал, что компания хотела сделать продукт, которые объединит болельщиков и любителей кофе.

«Нам важно было создать новый эмоциональный опыт. В итоге получился не просто кофейный набор, а настоящий коллекционный продукт к большому спортивному празднику», — сказал он.

В серии представлено три набора кофе, в которые входят 30 фильтр-пакетов кофе, сетка-плей-офф ЧМ-2026 с наклейками флагов сборных, коллекционные карточки победителей всех чемпионатов мира.

Дизайн упаковки каждого набора разработала команда «Чемпионата».

Кроме того, «Чемпионат» вместе с The Welder Catherine и российским брендом профессиональной кофейной посуды «Меве» представили ограниченный тираж стаканов для фильтр-пакетов.