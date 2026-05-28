Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России представили кофейные наборы к ЧМ-2026

«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» создали лимитированные кофейные наборы к ЧМ-2026
«Сварщица Екатерина»

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и компания «Сварщица Екатерина» (The Welder Catherine) представили лимитированные кофейные наборы, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

По словам главного редактора «Чемпионата» Вячеслава Опахина, представленные наборы показывают, как медиаплатформа и производитель могут вместе создавать продукты, которые усиливают эмоциональную связь с предстоящим событием.

«Чемпионат мира в этом году состоится в США, Канаде и Мексике, так что в России в разных регионах игры будут проходить ночью или рано утром. Поэтому в 2026 году настоящий футбольный напиток – это кофе», — сказал он.

Также руководитель отдела маркетинга компании The Welder Catherine Сергей Митрофанов рассказал, что компания хотела сделать продукт, которые объединит болельщиков и любителей кофе.

«Нам важно было создать новый эмоциональный опыт. В итоге получился не просто кофейный набор, а настоящий коллекционный продукт к большому спортивному празднику», — сказал он.

В серии представлено три набора кофе, в которые входят 30 фильтр-пакетов кофе, сетка-плей-офф ЧМ-2026 с наклейками флагов сборных, коллекционные карточки победителей всех чемпионатов мира.

Дизайн упаковки каждого набора разработала команда «Чемпионата».

Кроме того, «Чемпионат» вместе с The Welder Catherine и российским брендом профессиональной кофейной посуды «Меве» представили ограниченный тираж стаканов для фильтр-пакетов.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!