Стали известны подробности массовой драки мигрантов с расправой в Москве

В Москве мигранта арестовали за массовую драку с расправой

Мигранта отправили под стражу после драки с расправой на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, инциденту предшествовал другой инцидент. 23 мая между участниками двух группировок возник конфликт. По данным mk.ru, во время тренировки одного из иностранцев в сквере, к нему подошел другой, якобы вызывая на бой.

В тот момент никто не применял физическую силу. Компании одного и второго договорились позже встретиться в том же сквере.

Во время драки один из «организаторов» понял, что не справляется, поэтому достал нож. После расправы он передал оружие другу и уехал на машине в другой регион, откуда хотел вернуться на родину.

«В ходе допроса он признал вину и сообщил следствию, что намеревался покинуть страну, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности», – рассказали следователи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, фигурант находится под арестом.

Видео драки появилось утром 28 мая. Всего задержали более десяти человек, одного из них – в Смоленской области.

