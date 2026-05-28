В России пытаются вырастить клубнику на дне Волги

Блогер из социальной сети «Одноклассники» Михаил Журавлев запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Проект проходит в Волгограде: для этого автор погрузил под воду самодельную установку, к которой с поверхности подаются воздух и энергия, – об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе социальной сети.

Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения: по задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему.

«Для меня это не просто эффектный опыт, а проверка технологий и собственного понимания физиологии растений. Хочу показать, что выращивание растений — это не «занятие только для дачи», а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого необязательно иметь огород или солнечный подоконник: если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно», — рассказал Журавлев.

