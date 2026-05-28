В Таиланде рыбак нашел в океане одну из самых дорогих «рвот» в мире

В Таиланде 40-летний рыбак Най Джо Лейя нашел сгусток вещества, который внешне напоминал амбру — редкое вещество, известное как рвота кашалота. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Мужчина отправился в море на рыбалку, однако вскоре из-за усилившегося ветра вместе с друзьями решил возвращаться к берегу. По пути обратно он заметил на поверхности воды белое воскообразное вещество.

Рыбак выловил находку и взвесил — сгусток оказался около двух килограммов. По его словам, вещество было гладким и скользким на ощупь, а также имело слабый рыбный запах. Друзья мужчины предположили, что речь может идти об амбре.

Как отмечает издание, стоимость одного килограмма качественной амбры может достигать $40 тысяч, что составляет около 2,8 млн рублей. Сейчас Лейя ожидает подтверждения подлинности находки. Он также сообщил, что готов продать вещество заинтересованным покупателям.

Амбра представляет собой редкое вещество, которое образуется в пищеварительной системе кашалота. После попадания в океан она может годами находиться в воде, постепенно затвердевать под воздействием солнца и морской воды и приобретать характерный аромат. В парфюмерии амбру используют как фиксатор запаха, позволяющий духам дольше сохраняться на коже.

