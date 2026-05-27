В Гатчине пьяный мужчина напал с молотком на прохожую

В Ленинградской области полиция задержала 40-летнего мужчину, который напал с молотком на женщину, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел воле магазина по улице Урицкого, неизвестный с молотком набросился на прохожую. Очевидцы вызвали экстренные службы. Пострадавшую с травмами головы, переломом ребра и руки госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Спустя стуки подозреваемый в нападении был задержали, им оказался 40-летний местный житель.

Выяснилось, что вместе с новой знакомой он распивал спиртные напитки, в ходе застолья между ними возникла ссора, обвиняемый схватился за молоток. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого в Тюмени мужчина с пистолетом пытался ограбить девушку на парковке. Злоумышленник заметил девушку, сидевшую в припаркованном автомобиле. Он подошел к ней и попросил наличных. Получив отказ, мужчина затаился и выждал момент. Как только жертва вышла из салона автомобиля, он набросился на нее с угрозами.

Ранее кузбассовец избил и ограбил жену на улице.