Нижегородская студентка отдала мошенникам полмиллиона рублей в подарочной упаковке

В Нижнем Новгороде 20-летняя студентка отдала аферистам свои сбережения в подарочной упаковке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что девушке позвонили лжесотрудники Росфинмониторинга и силовых структур. Они убедили ее в необходимости отменить «сомнительную операцию» и «задекларировать» свои сбережения. Студентка поверила аферистам и последовала их инструкциям.

Девушка сложила €5 тысяч и 82 тысячи рублей в коробку из-под бытовой техники, обернула ее зеленой бумагой, повязала ленту и лично передала пособнику преступников на улице Белинского. Кроме того, она перевела злоумышленникам еще 30 тысяч рублей.

Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Башкирии запуганный мошенниками подросток отдал курьеру рюкзак с 4 млн рублей.

 
