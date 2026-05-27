В Башкирии запуганный мошенниками подросток отдал курьеру рюкзак с 4 млн рублей

Полиция Башкирии разыскивает молодого человека, который забрал у 16-летнего школьника рюкзак с деньгами и драгоценностями на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает МВД республики.

Неизвестные позвонили десятикласснику и, представившись работниками портала «Госуслуги», заявили, что его аккаунт взломан. Они запугали юношу, что от его имени могут оформить кредиты на финансирование незаконной деятельности на территории недружественных стран.

Испугавшись, подросток согласился выполнять все указания. Злоумышленники велели ему снять все сбережения со счетов, собрать домашние драгоценности и передать их курьеру якобы для декларирования. Школьник сложил в рюкзак 450 тысяч рублей наличными, 50 тысяч в иностранной валюте и золотые украшения матери на общую сумму более 100 тысяч рублей.

На следующий день подросток и передал рюкзак курьеру. О пропаже родители узнали, заметив странное поведение сына, после разговора отец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

