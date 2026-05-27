Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Башкирии запуганный мошенниками подросток отдал курьеру рюкзак с 4 млн рублей

В Башкирии подросток отдал курьеру мошенников рюкзак с 4 млн рублей
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Башкирии разыскивает молодого человека, который забрал у 16-летнего школьника рюкзак с деньгами и драгоценностями на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает МВД республики.

Неизвестные позвонили десятикласснику и, представившись работниками портала «Госуслуги», заявили, что его аккаунт взломан. Они запугали юношу, что от его имени могут оформить кредиты на финансирование незаконной деятельности на территории недружественных стран.

Испугавшись, подросток согласился выполнять все указания. Злоумышленники велели ему снять все сбережения со счетов, собрать домашние драгоценности и передать их курьеру якобы для декларирования. Школьник сложил в рюкзак 450 тысяч рублей наличными, 50 тысяч в иностранной валюте и золотые украшения матери на общую сумму более 100 тысяч рублей.

На следующий день подросток и передал рюкзак курьеру. О пропаже родители узнали, заметив странное поведение сына, после разговора отец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Новороссийске девушка хотела получить награды для отца и лишила семью 14,7 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!