Депутат Романов поздравил петербуржцев с 323-летием Северной столицы

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил петербуржцев с днем города. Он опубликовал поздравление в своем Telegram-канале.

«Поздравляю великий город с очередной годовщиной со дня основания! Прекрасному Петербургу, городу-герою, городу-труженику и лучшему городу земли сегодня исполнилось 323 года», — написал он.

Парламентарий подчеркнул, что история Северной столицы создавалась многими поколениями жителей. По его словам, ответственный труд, патриотическое отношение, мужество и стойкость обеспечили благополучие и процветание города.

«Потому все мы, от первостроителей до современников, – последователи Петра Великого, мы продолжаем созидать Петербург, преумножая его славу и величие. Быть рожденным в городе на Неве – большая честь. Чтить память о его героическом прошлом – наш святой долг. Иметь возможность ежедневно восхищаться дворцами и памятниками Петербурга – дар судьбы», — сказал Романов.

Депутат назвал делом жизни ответственный труд во благо города. Он напомнил, что тысячи петербуржцев отмечают день города на передовой специальной военной операции. По его словам, они защищают независимость и суверенитет страны.

«Слава вам, отважные земляки, пусть небесный покровитель Петербурга Святой благоверный великий князь Александр Невский хранит вас от вражеских ударов и поможет добиться победы», — заявил Романов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.

«Сегодня весь многонациональный и многоконфессиональный Петербург отмечает День города! В каждой семье чествуют Петербург, поздравляют его на разных языках, поют во славу Северной столицы, объединившей судьбы многих народов, любимые национальные песни», — подчеркнул депутат.