В «Движении первых» подвели итоги первого года работы «Пространства возможностей»

За первый год работы на культурно-просветительской площадке «Пространство возможностей» в национальном центре «Россия» провели более 250 мероприятий. Об этом рассказал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Площадка открылась 15 мая 2025 года и стала местом притяжения для талантливой молодежи, увлекающейся медиаотраслью. Среди участников пространство получило неформальное название «Медиадом первых».

«Ребята под руководством опытных медиаспециалистов создают большое количество познавательного и полезного контента: подкасты, видеоролики, блоги, радио и телевизионные форматы. На разных ресурсах их работы набрали уже свыше 40 млн просмотров. Уверен, сегодня особенно важно поддерживать медиатворчество молодежи, воспитывать поколение ответственных патриотов, готовых отстаивать традиционные ценности в информационном поле», – сказал Орлов.

Пространство включает большой телерадиокомплекс, состоящий из студии программы «Новости первых», «Классного радио» и телестудии. Экспозиционная часть площадки представляет собой конференц-зал, вмещающий более 130 человек, зону «Новые медиа», фотозону и социальные сети с AR-технологиями, а также XR-студию, где можно попробовать себя в роли актера или репортера.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что для развития талантов молодым людям не всегда достаточно просто большого желания.

«Где-то нужен мяч, где-то — библиотека, где-то — возможность заниматься в секции или студии. Если мы говорим о медиа, то здесь уже нужно дополнительное оборудование и пространство. Поэтому очень важно, что у ребят появилось «Пространство возможностей», — сказал он.

Гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что за год пространство стало для ребят местом, куда хочется приходить с идеями, учиться, пробовать и находить свое призвание.

«Вместе мы даем молодежи возможность получить практический опыт, а нашим инициативам – звучать ярче и доходить до тех, кому они могут быть полезны», — добавил он.