На Алтае мужчина оттаскал девочку за волосы, заступившись за дочь

В Алтайском крае устанавливаются обстоятельства нападения мужчины на ребенка, неизвестный оттаскал девочку за волосы и повалил на землю. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в городе Камень-на-Оби, мужчина схватил ребенка за волосы и с силой поволок по земле. Девочка пыталась вырваться, но силы были не равны, помочь несовершеннолетней пыталась пенсионерка, проходившая мимо.

По данным mk.ru, мужчина таким образом пытался защитить свою дочь. Якобы конфликт возник после того, как девочка из плюнула в его ребенка, и он решил наказать обидчицу. Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию и написала заявление. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Екатеринбурге женщина напала на школьницу из-за громкой музыки. Девочка шла в школу. Дорогу ребенку неожиданно перегородила соседка. Женщина накричала на ребенка и оттаскала за волосы.

Ранее пьяная пара избила и похитила ребенка с пляжа в Воронежской области.