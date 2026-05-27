Суд выяснит, осознавал ли лидер инцелов Поднебесный возраст 15-летней партнерши

В Петербурге выяснят, осознавал ли инцел Поднебесный возраст 15-летней партнерши
Телеграм-канал «Поднебесный - Дорога скорби»

В Петербурге суд выяснит, осознавал ли блогер-инцел Алексей Поднебесный возраст своей 15-летней партнерши. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Девушка во время допросов утверждала, что соврала Поднебесному о своем возрасте — она утверждала, что ей 23 года. Однако согласно биологической экспертизе возраст девушки на тот момент составлял от 15 до 17 лет.

Ситуация сложилась неоднозначная — суду необходимо установить, мог ли блогер по внешности понимать, что девушка не достигла возраста 16 лет, так как этот возрастной порог критичен для квалификации произошедшего.

В связи с этим в отношении девушки назначили портретную экспертизу. Специально обученные люди установят на какой именно возраст выглядела школьница в момент, когда у нее был тесный контакт с Поднебесным.

По версии следствия, 46-летний Поднебесный вступил в половую связь с 15-летней школьницей и совершил иные противоправные действия в период с 2 по 4 августа в Центральном районе Петербурга. Блогер известен по скандальным роликам, в которых обвиняет женщин в «сломанной жизни» из-за отказа в интимной связи с ним. В своих видео он призывает «дать ему секса». В сети его прозвали лидером «движения инцелов» — мужчин, неспособных найти партнершу.

Ранее блогера-инцела Поднебесного, обвиняемого в педофилии, освободили из СИЗО.

 
