Стилист рассказал, как выглядеть стильно в купальнике у бассейна

Стилист Лисовец: в этом сезоне в тренде однотонные купальники в стиле 60-х
В этом сезоне в моде однотонные винтажные купальники, а дополнить стильный образ можно крупными очками и шляпой. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

«В тренде этим летом купальники однотонные: слитные и раздельные, с украшениями и без. Все зависит от того, на каком вы пляже — это морской отдых или речной, это пляж песчаный рядом с вашим поселком или бассейн. То есть всегда надо понимать место, где вы будете загорать и отдыхать. Соответственно, купальник может быть и в винтажном стиле, в стиле 60-х. Это может быть и в стиле 80-х, в зависимости от состояния вашей фигуры», — сказал Лисовец.

К летнему образу в купальнике стилист рекомендовал обязательно добавить шляпу и крупные очки.

«Шляпа – это первое. Конечно же, очки крупные плюс бижутерия. Сегодня пляжный образ — это такой же цельный, такой же продуманный, как и образ обычный городской. Поэтому красивые сабо, красивая накидка, украшения из золотого металла вполне себе подойдут. Но, еще раз повторю, тут очень важно, какой именно отдых. Первое, что мне приходит в голову, это образ у бассейна. Это красивый купальник с металлическими украшениями, это очки, это даже какие-то серьги могут быть интересные. То есть это образ, который практически продуман для фотосессии, чтобы вы выглядели красиво и чувствовали себя уверенно», — заключил Лисовец.

