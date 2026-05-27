Мошенники предлагают россиянам заработать на фото надгробий участников СВО

Злоумышленники предлагают россиянам «легкий заработок» за снимки надгробий участников СВО или «аллей героев». Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД РФ в своем Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

За такими вакансиями, по данным ведомства, стоит целенаправленная работа украинских спецслужб и мошеннических кол-центров: полученные с помощью фото персональные данные родственников участников СВО используются для попыток обмануть их под предлогом получения выплаты от Минобороны.

Кроме того, эта информация передается в разведывательные подразделения Украины для применения в информационно-психологических операциях, направленных на дестабилизацию обстановки в России.

В МВД призвали граждан не поддаваться на подобные предложения и сообщать о них в правоохранительные органы, чтобы пресечь деятельность преступных групп на ранней стадии.

«Вестник Киберполиции России» напомнил, что за такой заработок россиянам грозит уголовная ответственность по статье «Госизмена» (275 УК РФ), которая предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. Для иностранцев за аналогичные действия предусмотрена ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

В ведомстве отметили, что злоумышленники особенно активно действуют в регионах, где расположены воинские захоронения и мемориалы, а также в крупных городах. Правоохранители уже зафиксировали несколько попыток вербовки граждан через мессенджеры и социальные сети.

