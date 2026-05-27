В МВД РФ рассказали о первых кол-центрах мошенников, где людей держали в рабстве

Замглавы МВД РФ Зубов: первые мошеннические кол-центры появились на Украине
Первые мошеннические кол-центры, где в том числе держали людей в рабстве, появились на Украине. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МВД России Игорь Зубов, его слова передает ТАСС.

«Они [будущие сотрудники кол-центров] туда приезжают, как легальные мигранты, потом их воруют, перевозят в третью страну, используют как рабов, если они не работают, то их избивают, мучают <...>. Это в наше время творится. А началось это все первоначально на Украине, где были созданы первые кол-центры, которые атаковали нашу территорию, а потом это было тиражировано в другие страны», — сказал Зубов.

До этого заместитель министра иностранных дел Дмитрий Люблинский заявил, что серьезным вызовом для безопасности становится активизация украинских кол-центров, которые находятся под «плотным контролем» киевских властей. Он также подчеркнул, что украинские мошенники в своих незаконных действиях в первую очередь используют мессенджер Telegram.

По словам Люблинского, прибыль от деятельности мошеннических кол-центров на Украине оценивается в миллиарды долларов в год, а полученные средства направляются на нужды украинской армии и элиты.

Ранее было раскрыто количество мошеннических кол-центров, работающих на территории Украины.

 
