Кошка напала на хозяйку во время уборки лотка и нанесла ей травмы

В Китае женщина получила травму головы и глубокие рваные раны во время уборки лотка своей кошки, пишет Sohu.

По словам хозяйки по фамилии Чен, она спокойно убирала кошачий туалет, когда ее питомец внезапно набросился на нее. Кошка прыгнула женщине на плечи, вцепилась в голову и начала бить задними лапами по лицу.

Атака длилась всего несколько секунд, но оставила серьезные травмы. У женщины диагностировали множественные порезы и ушибы головы и лица, а также глубокую рану длиной около четырех сантиметров на голове.

В больнице врачи классифицировали травмы как контакт с риском заражения бешенством III степени — это самый опасный уровень, связанный с глубокими укусами и повреждением кожи.

Женщине экстренно ввели несколько доз вакцины и иммуноглобулин. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, однако она призналась, что пережила сильный психологический шок.

После случившегося хозяйка заявила, что больше не сможет держать кошку дома и планирует отдать животное после своего восстановления.

