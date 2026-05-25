Болельщики спасли кошку, которая сорвалась с крыши стадиона, и попали на видео

В США болельщики спасли кошку, которая сорвалась с крыши стадиона

В США кошка сорвалась с крыши стадиона во время футбольного матча, сообщает Telegram-канал «Пул N3».

«Кошка, упавшая с крыши стадиона, была благополучно поймана болельщиками с помощью большого флага команды — он сыграл роль импровизированной сетки и спас животное», — говорится в сообщении.

В марте 2026 года Две российские лыжницы, Арина Кусургашева и Алина Кудисова, упали во время масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026 из-за появившейся на трассе собаки.

Животное появилось перед группой лыжниц на одном из участков, что повлекло столкновение: Кудисова упала на первой, следом за ней равновесие не удержала Кусургашева. Причем Кусургашева смогла подняться и продолжить марафон, а вот ее соперница была вынуждена сойти с дистанции: Кудисова не смогла сразу подняться, лыжница расплакалась из-за того, что вероятно, получила травму.

Ранее семикратный обладатель Супербоула клонировал свою собаку.