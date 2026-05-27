Рухнувший из-за порыва ветра забор придавил прохожего в Екатеринбурге

В Екатеринбурге устанавливаются обстоятельства травмирования местного жителя, на мужчину упал металлический забор, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Ограждение упало на мужчину из-за порыва ветра. Прохожего оперативно доставили в больницу бригадой скорой помощи. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

По данным Telegram-канала Ural Mash, мужчину вытащили из-под завала прохожие. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

27 мая на Свердловскую область обрушился ураган, в Екатеринбурге штормовой ветер повалил деревья и уронил заборы, по всему городу песчаные бури.

До этого в Кировской области несколько человек пострадали из-за сильного ветра. По информации властей, из-за непогоды без света остались 14 тысяч человек, обесточено 592 жилых дома. В Кирове упало 15 деревьев, пострадавшим жителям помогают медики, рассказали в областной администрации.

Ранее подростка раздавило упавшим деревом на пляже в Перми.

 
