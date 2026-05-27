Девятилетний мальчик во время игр провалился в канализацию в Тульской области

В Тульской области девятилетний мальчик провалился в канализационный люк. Об этом сообщает ТСН24.

Инцидент произошел в поселке Товарковский, когда ребенок играл с друзьями на заброшенном футбольном поле. Дети забежали в кусты, где под грудой досок и шифера скрывался канализационный люк без крышки. В результате мальчик рухнул в воду и не смог самостоятельно оттуда выбраться.

На крики о помощи прибежали прохожие. Девятиклассник, учительница и подоспевшая мать пострадавшего вытащили ребенка. Врачи диагностировали у мальчика ушибы и ссадины.

Отмечается, что мать мальчика уже оставила заявку об опасности люка на портале «Решаем вместе». Рядом находится еще один открытый колодец, а неподалеку школа и Дом культуры. Кто отвечает за люки пока не ясно.

Ранее ребенок гулял возле дома в Оренбурге и провалился в колод.

 
