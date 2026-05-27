Арестован мужчина, ударивший байкера ножом из-за конфеты в Москве

В Москве избрали меру пресечения 61-летнему мужчине, который набросился на байкера с ножом из-за конфеты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд арестовал мужчину на два месяца. Он будет находиться под стражей практически до конца июля.

Инцидент произошел 26 мая. Байкер приехал к другу на улицу Самуила Маршака, чтобы вместе покататься. У подъезда к ним подошел пьяный мужчина, который стал спрашивать их про мотоциклы. Завязался конфликт, нетрезвый незнакомец достал конфету из брюк и попытался запихнуть в рот мотоциклисту. После этого агрессор ударил его ножом в голову.

