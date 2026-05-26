«Пытался запихнуть в рот»: раскрыты детали нападения пьяного москвича на байкера

В Новой Москве мужчина перед нападением на байкера пытался засунуть ему в рот конфету. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Пострадавший Михаил С. приехал к своему другу-байкеру на улицу Самуила Маршака, чтобы вместе покататься. У подъезда к ним подошел Виталий П. подшофе и начал спрашивать про их мотоциклы. Завязался конфликт, Виталий достал конфету из брюк и попытался запихнуть в рот мотоциклисту, а тот оттолкнул пьянчугу», – говорится в публикации.

По данным канала, нарушитель начал угрожать мотоциклисту расправой, достал нож и попытался порезать мужчину: удар лишь повредил шлем.

Прибывшие полицейские задержали нападавшего. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, ее ход контролирует прокуратура столицы.

