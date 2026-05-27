Психолог рассказал, как развить стрессоустойчивость у ребенка

Стрессоустойчивость формируется у ребенка благодаря опыту, а не жизненным испытаниям. Об этом RuNews24.ru рассказал политический психолог, к.полит.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.

По словам специалиста, родители могут помочь ребенку развить стрессоустойчивать, если будут постепенно учить его справляться с напряжением, ошибками и неопределенностью. При этом важно не устраивать препятствия искусственным путем.

Психолог отметил, что необходимо начинать с малых шагов. Например, взрослым следует оставить попытки решать за ребенка все бытовые задачи, позволяя ему самому выбрать дополнительные занятия или подготовиться к контрольной работе. Таким образом будет создаваться чувство опоры.

Не менее важно учить ребенка называть эмоции. Если он будет понимать свое состояние, то ему будет легче им управлять.

«Еще один важный навык — нормальное отношение к ошибкам. В семье должно быть безопасно ошибаться. Можно обсуждать не только результат, но и усилие: «Что ты попробовал?», «Что можно изменить в следующий раз?», «Чему тебя это научило?» Так ребенок воспринимает неудачу не как катастрофу, а как часть развития», — объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что родителям важно не путать стрессоустойчивость с жесткостью. В случае, если ребенок постоянно оказывается перегружен учебой и сравнением с другими детьми, он начинает истощаться. Каждому человеку необходим качественный сон, свободное время, развлечения, общение с друзьями и возможность просто отдохнуть.

