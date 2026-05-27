Боец спецназа «Ахмат» сломала позвоночник в ДТП

Мария Девахина/РИА Новости

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Максимус, а ныне боец чеченского спецназа «Ахмат» с позывным «Волчья Мать» получила тяжелые травмы в ДТП. Об этом пишет РИА Новости.

Максимус рассказала, что попала в аварию во время служебной поездки в прифронтовой зоне. В ее автомобиль лоб в лоб врезалась белая «Нива». По словам пострадавшей, за рулем авто находился пьяный водитель, который уходил от погони ДПС на очень большой скорости — 140 км/ч.

В результате Максимус получила перелом позвоночника и носа. Вместе с ней в машине находился сослуживец, который также получил тяжелые травмы и сейчас проходит лечение. Максимус выразила благодарность сотрудникам ДПС и скорой, которые оперативно прибыли на место происшествия и оказали первую помощь. Военнослужащую планируют направить в Москву для дальнейшего лечения.

До этого участник специальной военной операции (СВО) 31-летний Денис Доценко из Волгоградской области попал в аварию на трассе в Ростовской области. Спасти его не удалось. Известно, что он возвращался на фронт после прощания с отцом и в день трагедии узнал о рождении дочери.

Ранее в Воронежской области участник СВО попал в жесткую аварию.

 
