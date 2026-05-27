Битмама стала фигуранткой дела о теневом банкинге

Криптоблогер Валерия Федякина, известная как Битмама, стала фигуранткой дела о незаконной банковской деятельности. Об этом РИА Новости сообщил один из участников судебного процесса.

Он добавил, что девушке вменяют в вину участие в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (пункты « а»,» б» части 2 статьи 172 УК РФ).

По словам собеседника агентства, оборот от незаконной деятельности Федякиной, предположительно, превышает 4 млрд рублей.

Суд ранее приговорил Битмаму к семи годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования стало известно, что Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту. Она обещала высокую прибыль, однако оставляла деньги себе.

Девушку задержали в Москве в сентябре 2023 года. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогерши обвинил ее в обмане — Битмама взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала. Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности.

Ранее с Битмамы взыскали более 2 млрд рублей в пользу потерпевших.