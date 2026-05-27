Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Битмама стала фигуранткой дела о теневом банкинге

РИА: криптоблогеру Битмаме вменили незаконный банкинг с оборотом 4 млрд рублей
bitmama888/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Криптоблогер Валерия Федякина, известная как Битмама, стала фигуранткой дела о незаконной банковской деятельности. Об этом РИА Новости сообщил один из участников судебного процесса.

Он добавил, что девушке вменяют в вину участие в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (пункты « а»,» б» части 2 статьи 172 УК РФ).

По словам собеседника агентства, оборот от незаконной деятельности Федякиной, предположительно, превышает 4 млрд рублей.

Суд ранее приговорил Битмаму к семи годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования стало известно, что Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту. Она обещала высокую прибыль, однако оставляла деньги себе.

Девушку задержали в Москве в сентябре 2023 года. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогерши обвинил ее в обмане — Битмама взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала. Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности.

Ранее с Битмамы взыскали более 2 млрд рублей в пользу потерпевших.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!