Стоивший 140 миллионов рублей торговый комплекс купили за пять тысяч

Москвичи обманули бизнесмена из Владикавказа Сармата Губаева, купив у него торговый комплекс стоимостью 140 млн рублей всего за пять тысяч. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Предприниматель владел торговым комплексом в Северной Осетии: земельным участком площадью 24 тысячи квадратных метров, административным корпусом, химическим складом, множеством торговых помещений и даже 240 метрами железной дороги. Губаев решил продать все объекты, их общая стоимость была оценена в 140 млн рублей.

В роли покупателя выступил москвич и два его партнера. Бизнесмен рассказал, что его «выманили в Москву», где они арендовали банковскую ячейку и подписали договор купли-продали. Когда коммерсант открыл ее, внутри обнаружил всего одну купюру — пять тысяч рублей.

По словам потерпевшего, покупатель с друзьями игнорируют его звонки и не возвращают деньги. Тем временем начался процесс о прекращении права собственности. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Однако Губаев не знает, где находятся мошенники и кто будет представлять их интересы на предстоящем суде.

Ранее российский бизнесмен лишился 15 млн рублей, поверив в уголовное дело.

 
