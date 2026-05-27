Женщина лишилась зуба перед свадьбой из-за куска пиццы

Жительница Великобритании рассказала, что осталась без зуба перед свадьбой из-за пиццы, пишет Daily Mirror.

Катрина Келли готовилась к свадьбе на Мальте больше двух лет и за несколько дней до церемонии решила поужинать пиццей с салями. Женщина попросила жениха подержать еду в духовке подольше, потому что любит особенно хрустящее тесто.

Но после первого укуса у Катрины внезапно отвалился винир на переднем зубе, который держался около 12 лет.

По словам невесты, они с женихом несколько секунд просто молча смотрели на зуб, лежащий на столе. Британка призналась, что сначала надеялась просто приклеить его обратно самостоятельно, потому что свадьба и так обошлась им в огромную сумму.

Катрина рассказала, что на торжество на Мальте должны были прилететь более 200 гостей, а подготовка к свадьбе заняла два с половиной года. В итоге невесте пришлось срочно обращаться к стоматологу и заплатить £60 за восстановление винира.

Ранее женщина потеряла работу после серии неудачных стоматологических процедур.