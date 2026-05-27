Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Перестала считать на 487»: банкир годами насиловал жену сам и продавал ее коллегам

Во Франции банкир годами продавал свою жену коллегам для секса
THICHA SATAPITANON/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции суд вынес приговор банкиру, которого жена обвиняла в насилии. Об этом сообщает The Hindustan Times.

Как рассказала 42-летняя пострадавшая по имени Летиция, насилие продолжалось в течение многих лет. 51-летний Гийом Буччи истязал партнершу, применяя к ней пытки в постели. В суде он утверждал, что это было добровольно, но на деле он принуждал ее к подобным вещам, грозясь распространить ее непристойные видео.

Спустя годы он решил продавать возлюбленную друзьям, коллегам и незнакомцам. В одном из случаев Буччи потребовал, чтобы в канун Рождества Летиция пошла на вокзал и там «предложила себя незнакомцам».

Еще один случай произошел в 2017-м году. В день, когда женщину выписали из больницы после родов, банкир принудил ее к сексу с водителем грузовика. Сколько именно «партнеров» у нее было, пострадавшая не знает.

«Я перестала считать на 487 мужчинах, некоторых из которых я видела до 10 раз», – рассказала она.

Буччи намеренно не накачивал возлюбленную наркотиками или препаратами, чтобы она все чувствовала и понимала.

Мужчину приговорили к 25 годам тюрьмы. На условно-досрочное освобождение он сможет претендовать только отбыв две трети срока. Также его лишили родительских прав на троих детей, которых от него родила Летиция.

Ранее мужчина продал жену банде знакомых, чтобы те ее насиловали.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!