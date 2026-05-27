«Перестала считать на 487»: банкир годами насиловал жену сам и продавал ее коллегам

Во Франции банкир годами продавал свою жену коллегам для секса

Во Франции суд вынес приговор банкиру, которого жена обвиняла в насилии. Об этом сообщает The Hindustan Times.

Как рассказала 42-летняя пострадавшая по имени Летиция, насилие продолжалось в течение многих лет. 51-летний Гийом Буччи истязал партнершу, применяя к ней пытки в постели. В суде он утверждал, что это было добровольно, но на деле он принуждал ее к подобным вещам, грозясь распространить ее непристойные видео.

Спустя годы он решил продавать возлюбленную друзьям, коллегам и незнакомцам. В одном из случаев Буччи потребовал, чтобы в канун Рождества Летиция пошла на вокзал и там «предложила себя незнакомцам».

Еще один случай произошел в 2017-м году. В день, когда женщину выписали из больницы после родов, банкир принудил ее к сексу с водителем грузовика. Сколько именно «партнеров» у нее было, пострадавшая не знает.

«Я перестала считать на 487 мужчинах, некоторых из которых я видела до 10 раз», – рассказала она.

Буччи намеренно не накачивал возлюбленную наркотиками или препаратами, чтобы она все чувствовала и понимала.

Мужчину приговорили к 25 годам тюрьмы. На условно-досрочное освобождение он сможет претендовать только отбыв две трети срока. Также его лишили родительских прав на троих детей, которых от него родила Летиция.

