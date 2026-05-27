В Москве верующие мусульмане отмечают Курбан-байрам

В Москве верующие мусульмане собрались у мечетей, чтобы отметить Курбан-байрам. Об этом сообщает ТАСС.

«В Московской соборной мечети собралось несколько сотен человек, где прошла коллективная молитва вместе с имамом мечети Маратом Аршабаевым», — говорится в статье.

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку — и олицетворяет милосердие, духовное очищение и заботу о ближних.

Тысячи верующих ранним утром собрались на праздничные намазы у Московской соборной мечети, на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга, а также в Казани, Симферополе, Екатеринбурге, Челябинске и других городах страны. Общественный порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

Курбан-байрам отмечают через 70 дней после окончания Рамадана, он будет продолжаться три дня — с 27 по 29 мая.

