Госдума приняла закон об аресте за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за подделку и использование фальшивых документов об отсутствии опасных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, за продажу и использование таких документов преступникам будет грозить лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до 4 лет с таким же штрафом или лишение свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом.

При этом за укрытие опасных для людей инфекционных заболеваний, например ВИЧ, наказание будет строже: от 2 до 4 лет лишения свободы, от 2 до 5 лет принудительных работ или от 2 до 5 лет лишения свободы. Возможный штраф в каждом из случаев — от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

Наиболее жесткое наказание авторы законопроекта предлагают ввести для преступлений, совершенных организованной группой, повлекших массовое заражение людей опасным заболеванием или другие тяжкие последствия. За это злоумышленнику будет грозить от 4 до 8 лет тюрьмы и т. д.

