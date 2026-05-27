Блогерша-мигрантка плюнула в врача и пообещала избить после получения паспорта РФ

Во Владивостоке мигрантка плюнула в лицо стоматологу и обещала избить

Инцидент произошел в кабинете неотложной помощи, свои действия 35-летняя женщина, которая является блогером, записывала на камеру. Во время осмотра женщина стала спорить с врачом, затем встала с кресла и ушла в коридор. Спустя непродолжительное время она вернулась в кабинет и плюнула врачу в лицо. Также она пообещала избить специалиста после того, как получит гражданство.

Как рассказала в беседе с журналистами стоматолог, пациентка жаловалась на сильную боль в зубах. Осмотрев их, медик не заметила проблем, поэтому предложила сделать дополнительный снимок.

«После этого женщина внезапно начала скандалить и кричать, переходить на личности, тыкать мне и угрожать жалобами», – рассказала она.

Врач предложила обратиться к другому специалисту, но пациентка продолжила конфликтовать. После инцидента стоматолог обратилась в полицию.

Известно, что у иностранки пятеро детей. В пабликах, где публиковали новости с ней, женщина заявляла, что теперь у нее будет много подписчиков.

