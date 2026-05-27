Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Блогерша-мигрантка плюнула в врача и пообещала избить после получения паспорта РФ

Во Владивостоке мигрантка плюнула в лицо стоматологу и обещала избить
Shutterstock

Во Владивостоке мигрантка напала на стоматолога. Об этом сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел в кабинете неотложной помощи, свои действия 35-летняя женщина, которая является блогером, записывала на камеру. Во время осмотра женщина стала спорить с врачом, затем встала с кресла и ушла в коридор. Спустя непродолжительное время она вернулась в кабинет и плюнула врачу в лицо. Также она пообещала избить специалиста после того, как получит гражданство.

Как рассказала в беседе с журналистами стоматолог, пациентка жаловалась на сильную боль в зубах. Осмотрев их, медик не заметила проблем, поэтому предложила сделать дополнительный снимок.

«После этого женщина внезапно начала скандалить и кричать, переходить на личности, тыкать мне и угрожать жалобами», – рассказала она.

Врач предложила обратиться к другому специалисту, но пациентка продолжила конфликтовать. После инцидента стоматолог обратилась в полицию.

Известно, что у иностранки пятеро детей. В пабликах, где публиковали новости с ней, женщина заявляла, что теперь у нее будет много подписчиков.

Ранее в Петербурге мигрант на самокате сбил ребенка и сбежал.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!