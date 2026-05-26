В Петербурге мигрант на самокате сбил ребенка и сбежал

В Приморском районе Петербурга иностранец на электросамокате сбил ребенка и сбежал с места ДТП, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным 78.ru, инцидент произошкл на Парашютной улице. Мужчина на электросамокате ехал в сторону пешеходного перехода, сбил 12-летнего школьника и скрылся. Ребенку потребовалась помощь медиков. он госпитализирован.

Спустя сутки сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя. Им оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого в Санкт-Петербурге курьер на электровелосипеде сбил 10-летнюю девочку. Инцидент произошел вечером на Комендантском проспекте: 19-летний курьер на электровелосипеде, двигаясь по велодорожке, столкнулся с девочкой, которая ехала на самокате. Оба получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

Ранее в Екатеринбурге самокатчик врезался в машину и распылил баллончик в лицо водителю.