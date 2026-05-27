Врач рассказал, как предотвратить укачивание в автомобиле

При укачивании в автомобиле и других видах транспорта важно фиксировать взгляд на неподвижном объекте на горизонте и соблюдать некоторые другие правила. Об этом aif.ru сообщил ассистент кафедры клинической фармакологии имени Ю.Б. Белоусова ИКМ Пироговского Университета Антон Сафонов.

«Состояние, при котором человека укачивает в автомобиле, самолете, поезде или на корабле, называется кинетозом, или болезнью движения. Оно возникает из-за конфликта сигналов, которые поступают в мозг от разных органов чувств. Вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе, фиксирует реальное движение: ускорение, повороты, качку. В то же время глаза могут передавать другую информацию», — объяснил специалист.

По его словам, при укачивании во время движения могут помочь медикаментозные средства. При этом они делятся на две категории: препараты для профилактики, которые нужно принимать до поездки, и для купирования уже появившихся симптомов.

Однако уменьшить укачивание можно и без лекарственных средств. Для этого необходимо отказаться от чтения и использования телефона при движении, а также зафиксировать взгляд на каком-либо неподвижном объекте на горизонте.

Врач добавил, что также предотвратить сенсорный конфликт удастся, если грамотно выбрать место в автомобиле. Рекомендуется садиться на переднее пассажирское сиденье. При путешествии на самолете стоит отдавать предпочтение креслу у крыла, а при поездке на корабле — в середине, у ватерлинии.

Кроме того, эксперт посоветовал обеспечить достаточную вентиляцию и периодически обдувать лицо холодным воздухом.

Руководитель пользовательских продуктов Яндекс Путешествий Михаил Островерхий до этого рассказал «Газете.Ru», что на поездку с ребенком на машине стоит планировать от 2-4 остановок продолжительностью в 20-30 минут. По его словам, при маршруте до 8 часов этого времени будет достаточно, чтобы ребенок смог немного походить, размяться, а также спокойно поесть и попить воды. Если же дорога длиннее, следует рассматривать вариант с ночевкой.

