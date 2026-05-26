Россиянам объяснили, чем опасен вздувшийся пауэрбанк

Вздувшимся пауэрбанком пользоваться опасно, поскольку он может загореться в любой момент. То же касается и аккумулятора в телефонах. Об этом в интервью газете «Взгляд» предупредил техноблогер Эльдар Муртазин.

«Как правило, аккумулятор вздувается из-за механического повреждения или неправильной зарядки», — объяснил эксперт.

Серьезный пожар, по его словам, маловероятен, однако загоревшееся устройство способно повредить находящиеся рядом легковоспламеняющиеся предметы.

При этом выбрасывать поврежденные пауэрбанки и смартфоны вместе с обычным мусором нельзя. Лучше сдать их в специальные пункты утилизации, которые есть во многих магазинах электроники, добавил Муртазин.

Заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин до этого напомнил о правилах безопасного использования пауэрбанков.

Специалист призвал заряжать устройство только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно его отключить.

