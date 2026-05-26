Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, чем опасен вздувшийся пауэрбанк

Техноблогер Муртазин: вздувшийся пауэрбанк использовать нельзя
Xiaomi

Вздувшимся пауэрбанком пользоваться опасно, поскольку он может загореться в любой момент. То же касается и аккумулятора в телефонах. Об этом в интервью газете «Взгляд» предупредил техноблогер Эльдар Муртазин.

«Как правило, аккумулятор вздувается из-за механического повреждения или неправильной зарядки», — объяснил эксперт.

Серьезный пожар, по его словам, маловероятен, однако загоревшееся устройство способно повредить находящиеся рядом легковоспламеняющиеся предметы.

При этом выбрасывать поврежденные пауэрбанки и смартфоны вместе с обычным мусором нельзя. Лучше сдать их в специальные пункты утилизации, которые есть во многих магазинах электроники, добавил Муртазин.

Заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин до этого напомнил о правилах безопасного использования пауэрбанков.

Специалист призвал заряжать устройство только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно его отключить.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать безопасный пауэрбанк.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!