Россиянам объяснили, чем опасен вздувшийся пауэрбанк

Вздувшимся пауэрбанком пользоваться опасно, поскольку он может загореться в любой момент. То же касается и аккумулятора в телефонах. Об этом в интервью газете «Взгляд» предупредил техноблогер Эльдар Муртазин.
«Как правило, аккумулятор вздувается из-за механического повреждения или неправильной зарядки», — объяснил эксперт.
Серьезный пожар, по его словам, маловероятен, однако загоревшееся устройство способно повредить находящиеся рядом легковоспламеняющиеся предметы.
При этом выбрасывать поврежденные пауэрбанки и смартфоны вместе с обычным мусором нельзя. Лучше сдать их в специальные пункты утилизации, которые есть во многих магазинах электроники, добавил Муртазин.
Заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин до этого напомнил о правилах безопасного использования пауэрбанков.
Специалист призвал заряжать устройство только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно его отключить.
