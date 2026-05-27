Госдума ужесточила наказание за уклонившихся от медосвидетельствования мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий штрафы для мигрантов за уклонение от обязательного медицинского освидетельствования более чем в 12 раз — с 2-4 тысяч до 25-50 тысяч рублей. Трансляция пленарного заседания, на котором проводилось голосование, доступна на сайте нижней палаты парламента.

Авторами документа выступила группа из 427 парламентариев во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным, лидерами фракций и вице-спикером Ириной Яровой, которая также возглавляет думскую комиссию по миграционной политике.

Если мигрант вовремя не выплатит штраф, наложенный на него за непройденное медосвидетельствование, законопроект предусматривает взыскание двукратной суммы штрафа и обязательное административное выдворение за пределы России по решению суда.

Отдельная норма касается тех, кто проводит медосвидетельствование. За нарушение порядка процедуры физическим лицам придется заплатить от 25 до 100 тысяч рублей, должностным — от 100 до 200 тысяч, а юридическим — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Если нарушения затронули нескольких мигрантов, ответственность наступает за каждый случай.

После одобрения Советом Федерации закон поступит на подпись президенту и вступит в силу со дня официального опубликования. Прежние нормы тоже предусматривали штрафы за уклонение от медосвидетельствования, но более низкие, и не предполагали депортации.

