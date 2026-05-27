В Новосибирске мужчина и ребенок выпали из автобуса

В Новосибирске при падении из автобуса на ходу пострадали два человека

В Новосибирске два человека пострадали, выпав из двигавшегося автобуса в Ленинском районе города. Об этом РИА Новости сообщили в региональном ГАИ.

По предварительной информации, следовавший по маршруту №29 автобус «Нефаз» начал движение от остановки с открытыми дверями, в результате чего из салона выпал 41-летний мужчина и семилетний мальчик. Они получили различные травмы.

Правоохранители устанавливаются все обстоятельства ДТП, уточнили в ГАИ.

Подобный случай произошел ранее в Татарстане: там мужчина и девушка выпали из автобуса на проезжую часть. Инцидент случился во время утреннего часа пик. Один из пассажиров в салоне попытался помешать закрытию автоматических дверей в момент, когда в автобус входила девушка. В результате мужчина потерял равновесие, потянул за собой девушку, и они оба выпали на дорогу.

До этого в Башкирии 19-летняя пассажирка выпалa из автомобиля во время движения. Девушка спала на заднем сиденье, когда водитель решил устроить дрифт. Во время маневра россиянка оказалась на асфальте, но не пострадала.

Ранее в ХМАО водитель выпал из авто на дорогу и был придавлен ехавшей мимо машиной.