Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Новосибирске мужчина и ребенок выпали из автобуса

В Новосибирске при падении из автобуса на ходу пострадали два человека
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Новосибирске два человека пострадали, выпав из двигавшегося автобуса в Ленинском районе города. Об этом РИА Новости сообщили в региональном ГАИ.

По предварительной информации, следовавший по маршруту №29 автобус «Нефаз» начал движение от остановки с открытыми дверями, в результате чего из салона выпал 41-летний мужчина и семилетний мальчик. Они получили различные травмы.

Правоохранители устанавливаются все обстоятельства ДТП, уточнили в ГАИ.

Подобный случай произошел ранее в Татарстане: там мужчина и девушка выпали из автобуса на проезжую часть. Инцидент случился во время утреннего часа пик. Один из пассажиров в салоне попытался помешать закрытию автоматических дверей в момент, когда в автобус входила девушка. В результате мужчина потерял равновесие, потянул за собой девушку, и они оба выпали на дорогу.

До этого в Башкирии 19-летняя пассажирка выпалa из автомобиля во время движения. Девушка спала на заднем сиденье, когда водитель решил устроить дрифт. Во время маневра россиянка оказалась на асфальте, но не пострадала.

Ранее в ХМАО водитель выпал из авто на дорогу и был придавлен ехавшей мимо машиной.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!